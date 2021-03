Cosa vi aspetta oggi nella seconda giornata di Wired Health 2021

18 March 2021 – 6:00

La quarta edizione di Wired Health è entrata nel vivo e, dopo la prima giornata di ieri, prosegue oggi giovedì 18 marzo con un nuovo ricco appuntamento. Proximity è il tema scelto quest’anno per la due giorni di Wired dedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il concetto di prossimità, infatti, indica due aspetti fondamentali dell’innovazione healthcare: la vicinanza al paziente (che significa sia mettere il paziente al centro sia venire incontro a tutte le sue esigenze) e quella tra discipline, imprescindibile per creare vero progresso.

Il programma di oggi a Wired Health

Wired Health è una business conference rivolta a manager, amministratori pubblici, scienziati e ricercatori, professionisti, policy maker e utenti finali che desiderano restare aggiornati su come e quanto il digitale stia trasformando il settore della salute, dalle nuove ricerche e prodotti alle scelte di pazienti, manager, medici e cittadini. Un mondo a cui è dedicato anche il numero cartaceo di marzo di Wired, che racconta come su questi e altri fronti la ricerca scientifica stia continuando pure durante l’emergenza sanitaria.

Da un anno a questa parte abbiamo toccato con mano più che mai quanto le tecnologie digitali abbiano un ruolo fondamentale per lo sviluppo della salute e dei sistemi sanitari. Per questo, sul palco, speaker italiani e internazionali si confronteranno su temi come l’uso della realtà virtuale e aumentata per la salute, la telemedicina, la gestione dei big data sanitari e le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale tra clinica, diagnostica e ricerca. Ma si parlerà anche di nuovi modelli di business nel settore healthcare, di trasformazione digitale del comparto, di ricerca e di innovazione, dalla medicina di precisione alla cosiddetta Value Based Healthcare.

Ad aprire la seconda giornata di Wired Health sarà il Chief Clinical Officer di Himss Charles Alessi, con un talk centrato sul concetto di interoperabilità. Si discuterà di come questo requisito, apparentemente semplice, sia difficile da raggiungere nella pratica, viste anche le nuove dinamiche emerse con la pandemia e la necessità di integrare gli algoritmi all interno della pratica ospedaliera. Un tema, quello dell’intelligenza artificiale e del machine learning in ambito sanitario, che sarà approfondito anche con John Halamka, presidente della Mayo Clinic Platform. Sul palco dell’evento parlerà di come le macchine possano imparare a curarci, ossia di quali impatti possano avere gli algoritmi sul piano diagnostico, terapeutico e di qualità della vita dei pazienti.

Ospite attesissima della giornata è Indra Joshi, esperta di digitalizzazione dei sistemi sanitari pubblici e direttrice della sezione AI all’Nhsx. Con lei proporremo una riflessione sul ruolo che gli algoritmi possono avere per la sanità pubblica, e sulle difficoltà da superare per dispiegarne l’efficacia. Dal contesto sanitario a quello della ricerca scientifica globale, capiremo quale impulso possa dare l’Europa insieme a Nektarios Tavernarakis, vicepresidente dello European research council e docente di sistemi biologici molecolari all’università di Creta. In particolare, si discuterà del ruolo delle istituzioni nel favorire scoperte e innovazioni, anche nell’ambito del Next Generation EU.

E se una delle più ardue sfide dell’oggi è trovare un equilibrio tra la valorizzazione dei big data a fine sanitario e la loro tutela, la filosofia può contribuire a dare risposte che tengano insieme dati, etica e salute. Proprio da qui, infatti, prenderà spunto la chiacchierata con Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell’informazione all’università di Oxford. Mentre su un’altra grande sfida, quella del conciliare innovazione e sostenibilità grazie al trasferimento tecnologico, verterà il confronto tra Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e Francesco Iervolino, partner di Deloitte Officine Innovazione.

Le strategie per facilitare ricerca e trasferimento tecnologico saranno anche al centro di un viaggio metaforico (ma dai risvolti molto tangibili) dal laboratorio al reparto, che proporremo insieme ad Aleksandra Torbica, direttrice del Centro di ricerca per la gestione della salute e dell’assistenza sociale dell’università Bocconi, e a Marco Simoni, presidente dello Human Technopole. Mentre sul fronte economico si parlerà di venture medicine, ossia di investimenti in startup del settore health che spaziano dalla chirurgia robotica alla telemedicina e alla medicina preventiva, con Chiara Giovenzana di Enea Tech e con Federica Draghi di Genextra. E si continuerà con Yoav Fisher di HealthIL.org e Alberto Onetti di Mind the bridge esplorando lo stato di salute dell’ecosistema startup, tra sfide, modelli vincenti e nuove necessità emerse con l’emergenza sanitaria.

Tra i tanti approfondimenti proposti nella seconda e conclusiva giornata di Wired Health 2021, uno è dedicato a biomeccatronica e neurotecnologie per il trattamento della malattia di Parkinson e delle patologie degenerative, in compagnia di Christos Kapatos di Serg Technologies. Mentre con il presidente di Confindustria dispositivi medici Massimiliano Boggetti si partirà dal nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio per capire quali sono le nuove regole del gioco. Con la ricercatrice Airc Francesca Del Bufalo dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma si entrerà nel merito dell’immunoterapia, l’ultima frontiera nella lotta contro il cancro, e con il ricercatore Iit Stefano Persano si guarderà ai vaccini del futuro, ovviamente a mRna.

Ci sarà spazio anche per molto altro. Quel che l’occhio non vede, come i polipi precursori del cancro del colon retto, sarà il tema affrontato con Alessandro Repici di Humanitas. E con Luigi Terracciano della Humanitas University si parlerà di patologie digitali e intelligenza artificiale, del nuovo ruolo del patologo e delle nuove immagini digitali di sezioni istologiche. Alice Zilioli di Roche Italia racconterà quali sforzi deve compiere un’azienda sanitaria per digitalizzarsi, e Elena Sini di HIMSS Europe Governing Council con Fabio Tigani di Philips parleranno della rivoluzione che parte dai dati.

Fake news scientifiche, prendersi cura dei disabili e l’accessibilità della salute saranno affrontati insieme a Ilaria Catalano di Msd Italia. E ancora il controllo centralizzato del dato analitico e la garanzia di qualità anche nelle aree più periferiche del paese saranno raccontate con Riccardo Manca di Lifebrain. Infine con il neurochirurgo ed esperto di chirurgia robotica spinale Carlo Alberto Benech si capirà come fare coesistere umani e macchine in sala operatoria, tra operazioni programmate su tablet e bracci meccanici Gps.

