Bitcoin? Contraffazione, evasione e inquinamento

18 March 2021 – 10:40

Jeffrey Sachs, noto economista e saggista tra i più influenti al mondo, tuona contro il Bitcoin: inquina, non crea valore sociale, nuota nell’illecito.

The post Bitcoin? Contraffazione, evasione e inquinamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico