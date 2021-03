Animal Crossing: New Horizon compie un anno e si aggiorna

18 March 2021 – 12:18

(Foto: Nintendo)Animal Crossing: New Horizon festeggia un anno dal lancio con un aggiornamento che porta alcune interessanti novità. In appena dodici mesi è già diventato il secondo titolo più di successo della storia di Nintendo Switch con 31,18 milioni di copie dietro soltanto al best seller Mario Kart 8 Deluxe a 33.41 milioni.

Animal Crossing: New Horizon ha debuttato nel pieno della pandemia del Covid-19 lo scorso 20 marzo, primo giorno della primavera 2020 oltre che Giornata Internazionale della Felicità: buoni propositi che si sono trasformati in quello che è diventato un fenomeno pop oltre che una valvola di sfogo per milioni di persone in tutto il mondo durante i lunghi lockdown. Il mondo colorato, luminoso e positivo dell’isoletta di cui prendersi cura e da popolare e personalizzare ha infuso effetti benefici per chi era confinato tra le mura domestiche, lottando con lo stress di un futuro incerto.

(Foto: Nintendo)Per festeggiare il primo anno di vita del gioco – e a pochi giorni dall’ultimo dedicato a Super Mario – arriva oggi 18 marzo un aggiornamento che porta nuovi oggetti, personaggi e piccole chicche. L’app “I miei modelli” sul Nook Phone riceverà due aggiornamenti che si possono ritrovare al centro servizi con “I miei modelli: versione pro +” con quattro nuovi stili e 100 slot aggiuntivi oltre che l’accesso agli oltre 12 milioni di modelli personalizzati dell’apposito portale nella app I miei modelli.

Il 20 marzo si riceverà una speciale torta del 1º anniversario nella cassetta delle lettere. Tra gli oggetti che saranno introdotti c’è il divertente petofono in tempo per il pesce d’aprile (26 marzo – 1 aprile), gli oggetti da ballo scolastico (1 – 30 aprile), una forsizia per celebrare la festa del Singmogil (1 – 10 aprile) e il mappamondo per il Giorno della natura (15 – 22 aprile). Gli abbonati a Switch Online, potranno inoltre scegliere una Nintendo Switch Lite in quattro colori mentre i possessori di carte amiibo dell’Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack potranno portare personaggi e oggetti del mondo di Hello Kitty sull’isola.

(Foto: Nintendo)Infine, dal 24 marzo arriverà lo strumento editor turistico dell’isola, per utilizzare screenshot e video da dispositivo smart per creare una sorta di presentazione della propria isola e delle proprie creazioni per attrarre visitatori.

