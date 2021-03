Alberto Gerli, l’uomo delle previsioni sbagliate, nel nuovo Cts

18 March 2021 – 12:19

C’è anche il giovane ingegnere e startupper Alberto Gerli nel nuovo Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Già detta così lascia perplessi, dal momento che ci si aspetterebbe che chi ha in mano le redini della gestione pandemica abbia una certa familiarità in ambito sanitario, mentre il signor Gerli è noto più che altro per i suoi progetti di illuminazione a led e per la sua passione per il bridge, con tanto di video su YouTube al riguardo. Ma come se non bastasse, riavvolgendo questo annus horribilis di emergenza sanitaria in effetti ogni tanto emerge il suo nome quando si tratta di modelli predittivi e calcoli sui contagi. E la sensazione è quella di un dilettante allo sbaraglio.

Matteo Villa, ricercatore dell’Istituto di Politica Internazionale (Ispi), la chiama una “tragicommedia all’italiana”. In effetti Alberto Gerli a partire dalla scorsa primavera si è imposto nell’universo del “riaprire tutto” grazie alle sue previsioni sull’insensatezza dei lockdown e sulla curva dei contagi che si autosgonfia, quel tipo di visione a cui un’Italia stremata da due mesi di catene ha dato un certo ascolto, con tanto di articoli in homepage sui principali quotidiani nazionali, come il Corriere.

Tragicommedia all’italiana.

Nel nuovo CTS uno dei membri sarà Alberto Gerli.

Quello per cui dopo 17 giorni di misure la pandemia farà il suo corso, non servono misure più forti e in 40 giorni le infezioni “si sgonfiano da sole”.

Mettetevi comodi, è una storia bellissima. pic.twitter.com/3eb85YM43P

— Matteo Villa (@emmevilla) March 17, 2021

Il modello Gerli lanciato nell’aprile del 2020 dice che un’ondata di coronavirus dura 40 giorni ma che solo la gestione dei primi 17 conta: superata quella data, i contagi scenderanno automaticamente, al di là delle misure intraprese. In questo modo il nuovo membro del Cts ha previsto discese dei contagi durante il lockdown che a suo modo di vedere erano la dimostrazione dell’insensatezza dei lockdown, ma che in realtà erano proprio l’effetto dei lockdown. Un giochino molto semplice, in cui è riuscito comunque a commettere errori. Lo scorso febbraio annunciava un imminente ingresso del Veneto in zona bianca: è finito in zona rossa. Nel giugno scorso taggava il governatore di New York Cuomo per predirgli 130mila casi al 30 giugno: quel giorno ce ne furono il triplo. Nelle scorse settimane annunciava che a metà marzo la Lombardia avrebbe avuto circa 300 casi: il numero ha superato quota 5mila. E via così, in una serie di altre previsione tra picchi, varianti e colori accomunate da un unico elemento: l’errore perenne.

Eccolo il curriculum di Alberto Gerli, quello che gli ha spianato la strada al Comitato Tecnico Scientifico in quota Lega. Un elogio all’incompetenza e alla non conoscenza, dal momento che stiamo pur sempre parlando di un ingegnere startupper messo a gestire una pandemia sanitaria. Una sorta di déjà vu, visto che in questo ultimo anno è troppo spesso sembrato che dare la sensazione di non starci capendo nulla fosse il miglior biglietto da visita per ottenere un posto di rilievo nella gestione dell’emergenza. La Lombardia per esempio da un anno soffre una catena di errori infiniti, tra zone rosse create in ritardo, delibere sulla Rsa divenute il semaforo verde per una carneficina, teorie strampalate sul calcolo degli indici di contagio e colori definiti nel caos più totale, con zone rosse che dovevano essere arancioni prima e zone gialle che dovevano essere arancioni poi.

Per mesi si è fatto finta di nulla continuando a elogiare il lavoro fatto, fino poi a trovare nell’ormai ex assessore Giulio Gallera il capro espiatorio che, per quanto responsabile, era solo in concorso di colpa come dimostra il fatto che anche oggi le cose in regione continuano a non andare. Discorso simile per quel commissario Domenico Arcuri che tra piano vaccinale, mascherine, tamponi e terapie intensive non è mai apparso nel controllo della situazione, facendo accumulare al paese ritardi su ritardi senza che le cose cambiassero, almeno fino al mese scorso. E poi ci sono quelli, come Giorgio Palù, che parlavano di virus creato in laboratorio, di lockdown più pericolosi del Covid-19 stesso e di quasi totalità di asintomatici – tutti elementi smentiti dai dati reali, ma che gli hanno permesso a dicembre di aggiudicarsi la presidenza dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

In questo calderone il caso di Alberto Gerli è certamente un’iperbole, qualcosa di molto più grosso rispetto al resto, ma comunque un buon riassunto di una situazione tipicamente italiana. Un contesto dove il curriculum conta poco, vincono piuttosto i correntismi e l’influenza politica degli attori, chiamati così a occuparsi di cose con cui tendenzialmente hanno poca confidenza o di cui hanno dimostrato di averci capito poco. Nel caso del nuovo membro del Comitato Tecnico Scientifico, a pagare è stato probabilmente il suo approccio svalutativo dell’emergenza sanitaria, vicino a chi da un anno a questa parte fa campagna elettorale sull’insensatezza dei lockdown. Quanto basta perché uno youtuber da oggi influenzi le politiche che ci dovranno aiutare a uscire dall’incubo pandemico, ma forse anche la spiegazione – se questo è il metodo – del perché fino a oggi ancora non ne siamo usciti.

The post Alberto Gerli, l’uomo delle previsioni sbagliate, nel nuovo Cts appeared first on Wired.

Fonte: Wired