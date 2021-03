Windows 10 build 21337: Auto HDR e altre novità

17 March 2021 – 19:22

La build 21337 di Windows 10 include la funzionalità Auto HDR per i giochi su PC, un nuovo layout per Esplora File e novità per i desktop virtuali.

The post Windows 10 build 21337: Auto HDR e altre novità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico