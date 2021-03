Tastiera AIO Logitech K400+ a meno di 30 euro

17 March 2021 – 19:20

Amazon propone una delle migliori tastiere all-in-one compatte ad un prezzo davvero eccezionale: la Logitech K400 Plus con touchpad integrato.

The post Tastiera AIO Logitech K400+ a meno di 30 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico