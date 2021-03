Si inizia a girare The Gray Man, il film più costoso di Netflix

17 March 2021 – 17:14

Sono ufficialmente iniziate le riprese di The Gray Man, il nuovo film di Anthony e Joe Russo, già registi della saga degli Avengers e freschi del debutto di Cherry su Apple Tv+ (con lo Spider-man Tom Holland). Anche in questa avventura si ricongiungono con una vecchia conoscenza che faceva parte dei Vendicatori, ovvero l’ex Capitan American Chris Evans. Nel cast molti altri nomi illustri: Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page, divenuto una celebrità dopo l’esordio bollente nella serie Bridgerton.

Persino il budget di The Gray Man è da record: con 200 milioni di dollari a disposizione, il film, destinato a debuttare prossimamente su Netflix, è la produzione originale più costosa mai realizzata dalla piattaforma. Basato sul romanzo omonimo di Marc Greany (già co-autore di molti bestseller di Tom Clancy), l’action thriller racconterà la vicende di Court Gentry (Gosling), un agente della Cia che viene tradito dalla sua stessa agenzia e costretto a diventare un fuggitivo, mentre un suo vecchio collega, Lloyd Hansen (Evans), viene deve dargli la caccia.

Day 1… #TheGrayMan pic.twitter.com/86QXXYGw9L

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 16, 2021

Le riprese erano in programma già lo scorso gennaio, ma alcuni positivi al coronavirus sul set in allestimento a Long Beach, California, hanno convinto la produzione a posticiparne la partenza, che è dunque ripartita nelle scorse ore. Se tutto dovrebbe andare secondo i piani, The Gray Man dovrebbe inaugurare proprio su Netflix un nuovo e ambizioso franchise cinematografico di stampo spionistico. Non è ancora stata annunciata, invece, una possibile data di debutto.

