San Patrizio, 12 stout italiane da provare al posto della Guinness

17 March 2021 – 6:00

Scurissima, con tanta schiuma bianca e dal sapore tostato, la Guinness è il simbolo internazionale della festa di San Patrizio. La birra irlandese (disponibile anche in versione analcolica) viene consumata a litri ogni 17 marzo, in occasione del Saint Patrick’s Day appunto. Si tratta di una stout, cioè di una birra scura ad alta fermentazione prodotta con l’aggiunta di malto d’orzo e orzo tostati.

Ovviamente non è l’unica stout sul pianeta Terra, anche se è la più famosa. Ed essere ripiombati in una situazione di lockdown (con l’Italia in zona arancione o rossa) potrebbe essere l’occasione per scoprire le stout prodotte dai birrifici nostrani. Non potendo, per il secondo anno di fila, piazzarvi al pub per l’intera giornata a farvi spillare Guinness a volontà, potreste approfittare per stappare a casa vostra queste 12 birre stout made in Italy. Qui trovate anche qualche ricetta a tema da replicare nella vostra cucina.

