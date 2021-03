Passaporto sanitario: ecco il certificato verde digitale

17 Marzo 2021 – 16:49

La Commissione Europea ha avanzato la propria proposta operativa per giungere ad un passaporto sanitario: ecco il certificato verde digitale.

The post Passaporto sanitario: ecco il certificato verde digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico