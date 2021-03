Nuovo Kia Sorento plug-in hybrid: la prova su strada

17 March 2021 – 17:16

Dopo la cerimonia d’inizio anno con la presentazione del nuovo logo, Kia lancia la quarta generazione di Sorento. In Italia, lo sport utility coreano arriverà solo nelle versioni full hybrid e plug-in hybrid.

La motorizzazione alla spina

Abbiamo avuto la possibilità di provare per qualche ora la motorizzazione plug-in hybrid, quella che –per intenderci– prevede la ricarica della batteria da una presa elettrica. Kia Sorento ha un motore T-GDi a iniezione diretta di benzina con turbocompressore da 1,6 litri. Da solo sprigiona 180 cavalli e 265 Newton per metro di coppia. Questo cuore a combustione è affiancato da un motore elettrico da 66,9 kilowatt e 304 Newton per metro di coppia servito da un pacco batteria ai polimeri di litio da 13,8 kilowattora. Il lavoro sincrono dei due motori sprigiona 265 cavalli.

Come veicolo plug-in, l’autonomia in modalità completamente elettrica è stata concepita per consentire gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. L’autonomia completamente elettrica è dichiarata essere di 57 chilometri mentre le emissioni di CO2 si attestano a 38 grammi per chilometro percorso. Molto, però, varia dallo stile e dalla modalità di guida eco, sport oppure smart. A queste, nella versione integrale AWD, si aggiungono le modalità neve, fango e sabbia.

Selettore drive mode di Kia Sorento Plug-in HybridUn’auto digitalizzata

Elettricità e digitalizzazione sono due elementi della vettura che viaggiano sempre più spesso insieme. In Kia Sorento plug-in hybrid il sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici consente l’integrazione completa dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Ma per attivarli è necessario ancora il collegamento allo smortphone tramite cavetto. La procedura si completa in una manciata di secondi. Il cockpit da 12,3 pollici è digitale e il suo layout varia a seconda della modalità di guida selezionata. Questa variazione avviene attraverso il selettore fisico posizionato nel tunnel centrale. Sopra, il selettore shift-by-wire del cambio automatico a 6 rapporti. È inoltre disponibile il sistema audio surround Bose a 12 altoparlanti, nonché un sistema di illuminazione d’atmosfera con 64 tonalità di colore a disposizione.

L’head-up del parabrezza è ben visibile e riporta le informazioni necessarie per guidare in sicurezza: velocità del veicolo, limiti di velocità, assistenti alla guida inseriti e le indicazioni del navigatore, se impostate. Kia Sorento è uno sport utility mastodontico che dal 2002, anno della sua distribuzione in Italia, è cresciuto di ben 27 centimetri di lunghezza toccando i 4,81 metri. Non a caso, ora, il 6° e 7° posto sono confortevoli anche per gli adulti. Le manovre lente nei parcheggi, però, sono facilitate dalla telecamera con visuale a 360 gradi. Nelle cambi di corsia o comunque quando si attivano gli indicatori di direzione, invece, interviene il Blind-Spot View Monitor. Progettato per migliorare la visibilità nei coni d’ombra del veicolo, il sistema BVM sfrutta le telecamere laterali per visualizzare sul cruscotto l’immagine della strada nei punti ciechi.

ADAS e connettività

Sorento plug-in hybrid offre il suo massimo sui sistemi di assistenza alla guida. Gli assistenti alla guida ADAS sviluppati da Kia hanno la funzione di aiutare a ridurre i pericoli e aumentare il comfort. Le tecnologie disponibili includono il rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli anche agli incroci durante le svolte. In autostrada, Kia Sorento rimane in corsia e mantiene la velocità impostata dal guidatore o si adegua al limite di velocità. Garantisce anche la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. In più, il cruise control adattivo –se il navigatore è attivo– usa le informazioni delle mappe per decelerare in previsione delle curve.

Inoltre, se Sorento rivela segni di sonnolenza nel guidatore, lo invita a fare una pausa. Di notte, se le condizioni lo permettono, il sistema accende gli abbaglianti per spegnerli automaticamente al sopraggiungere di un’auto dal senso opposto. E quando l’auto è in sosta, si attiva la funzione che impedisce ai passeggeri di scendere dal veicolo al rilevamento di un mezzo in prossimità della macchina. Infine, in caso di collisione, il suv ha una serie di funzioni per attenuare l’incidente. Insomma, chi guida Sorento ha tanti occhi in più forniti dall’auto.

L’abitacolo di Kia Sorento Plug-in HybridIn più, è connesso grazie al sistema telematico UVO Connect di Kia. È lui a consentire la gestione in remoto dell’auto e consente inoltre ai conducenti di inviare indicazioni stradali alla propria auto prima di un viaggio e di controllare la posizione del proprio veicolo in qualsiasi momento. I servizi Kia Live forniscono, invece, ai conducenti informazioni sul traffico in tempo reale. Ma anche le previsioni del tempo, i punti d’interesse e dettagli sui potenziali parcheggi. Infine, il suo essere plug-in hybrid è garantito dalla ricerca dei punti di ricarica nelle vicinanze.

La gestione della batteria

Per ricaricare completamente la batteria da 13,8 kilowattora di Kia Sorento plug-in hybrid servono circa 3 ore e 25 minuti ipotizzando di poter sfruttare 230 Volt per 16 Ampere. È previsto un cavo specifico per caricare il veicolo a casa da una normale presa domestica. Questo è dotato di un sistema di controllo interno per regolare l’amperaggio e completare l’operazione in totale sicurezza.

Inoltre, con il connettore di Tipo 2 integrato, si può ricorrere sia al cavo standard in dotazione che a un cavo opzionale Tipo 2 lato veicolo e Tipo 2 lato stazione. Oppure a quello presente alla stazione di servizio. La procedura non cambia: si inserisce il cavo, e il led accanto alla presa indicherà lo stato della ricarica e il livello di batteria, per sapere a colpo d’occhio a che punto si è.

I prezzi

I listini sono calibrati in modo tale che tutte le versioni in gamma possano beneficiare degli ecoincentivi, mantenendosi così a un prezzo sotto i 61.000 euro, incluse iva e messa su strada. Tre gli allestimenti possibili. Si parte dal Business disponibile a 53.000 euro, per passare al Style da 57.000 euro e infine Evolution da 61.000. Anche per Sorento, Kia offre di serie la sua classica garanzia di sette anni o 150.000 chilometri, che comprende anche batteria e motore.

