Maya, il Tricorder di Alphabet X che non si farà

17 Marzo 2021 – 13:49

Il team al servizio di Astro Teller ha accantonato un progetto finalizzato alla creazione di qualcosa molto simile a un Tricorder per l’ambito medico.

The post Maya, il Tricorder di Alphabet X che non si farà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico