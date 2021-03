Le case abbandonate nella città più fredda d’Europa sono uno spettacolo

17 Marzo 2021 – 18:04

Vorkuta ha la fama di essere la città più fredda dell’intera Europa: situata in Russia, nell’Artico europeo a poca distanza dai monti Urali sulle rive dell’omonimo fiume, sorge a nord del Circolo polare artico. Nata intorno al 1932 per volere di Stalin, che qui aprì campi di lavoro forzato, dalla caduta dell’Urss è andata incontro a un lento ma progressivo declino e conta oggi poco più di 50mila abitanti; come per tutti gli insediamenti dell’Artico sovietico si registra infatti un alto tasso d’abbandono dell’area da parte della popolazione.

È così che decine di palazzi e strutture rimangono desolate e in rovina in balia delle intemperie, esposte a temperature rigidissime che ne plasmano forme e architetture tramite ghiaccio e neve. Qui il fotografo Arseniy Kotov ha realizzato un reportage fotografico nel pieno dell’inverno, immortalando paesaggi inconsueti in cui la natura, a suo modo, si rimpossessa degli spazi. Potete sfogliare alcuni degli scatti nella nostra gallery di oggi, o scoprire qualche scenografico scorcio sovietico in più sul profilo Instagram di Arseniy.

