La penna Polaroid per stampare in 3D le caramelle

17 March 2021 – 17:30

(Foto: Polaroid)Si chiama 3D Candy Play una delle creazioni più originali e particolari mai uscite con marchio Polaroid. Non è una fotocamera istantanea e nemmeno una pellicola con effetti particolari quando un’insolita penna in grado di stampare caramelle commestibili. Sono sei i colori, ognuno con un gusto diverso.

E così si può scegliere tra il rosa fragola, l’arancione arancia, il verde mela, il viola uva, il giallo limone e il marrone cola. Le caramelle sono al passo coi tempi visto che sono senza zuccheri e non utilizzano coloranti derivanti dagli animali, dunque sorridono anche ai vegani.

La penna funziona in modo molto semplice così da poter essere utilizzata anche dai più piccoli. Si accende, si attende che si illumini il led di notifica che segnala la raggiunta giusta temperatura interna e da quel momento basterà inserire la cartuccia del gusto/colore desiderato e premere il pulsante che eroga una porzione dello speciale liquido. Dopo una breve attesa, la caramella si solidifica ed è pronta da mangiare.



Vista la struttura e il funzionamento a penna si può dare ampio spazio alla fantasia per sbizzarrirsi con le forme delle caramelle. Oltre agli stampini per ottenere piccoli confetti, infatti, si può disegnare ciò che si vuole su una superficie non aderente per realizzare piccole sculture edibili. Polaroid ha già messo a disposizione alcuni stencil per forme già preparate così da prendere la mano col sistema prima di lanciarsi in creazioni originali. La batteria si ricarica via usb type-c e le varie parti sono facilmente lavabili dopo ogni uso.

Il prezzo di 3D Candy Play di Polaroid, che per ora non è ancora disponibile in Italia, è di circa 40 euro. In confezione vengono incluse quattro cartucce rosa alla fragola, ma è possibile acquistare a parte gli colori e gusti con la scatola mista da 48 pezzi a circa 25 euro al cambio.



