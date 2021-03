Il trucco per camuffare la voce su WhatsApp

17 March 2021 – 17:11

Gli audio su WhatsApp hanno in parte sostituito sia le normali chat che le telefonate, motivo per cui per alcuni utenti si sono ingegnati per rendere più divertente questo particolare mezzo di comunicazione con sistemi per camuffare la voce. Online e su smartphone esistono diverse app che permettono di farlo.Continua a leggere



Gli audio su WhatsApp hanno in parte sostituito sia le normali chat che le telefonate, motivo per cui per alcuni utenti si sono ingegnati per rendere più divertente questo particolare mezzo di comunicazione con sistemi per camuffare la voce. Online e su

Continua a leggere Gli audio su WhatsApp hanno in parte sostituito sia le normali chat che le telefonate, motivo per cui per alcuni utenti si sono ingegnati per rendere più divertente questo particolare mezzo di comunicazione con sistemi per camuffare la voce. Online e su smartphone esistono diverse app che permettono di farlo.

Fonte: Fanpage Tech