Il nuovo centro Amazon di Cividate al Piano (BG)

17 March 2021 – 12:05

Il gruppo annuncia oggi la prossima apertura di un nuovo centro di distribuzione situato a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo.

The post Il nuovo centro Amazon di Cividate al Piano (BG) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico