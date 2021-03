HUB MacBook USB-C HDMI 4K PD 100W a meno di 25 euro

17 March 2021 – 18:51

Amazon propone uno sconto del 20% su un ottimo HUB Type-C di Aukey economico e compatto per MacBook e PC ideale da avere sempre in borsa.

The post HUB MacBook USB-C HDMI 4K PD 100W a meno di 25 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico