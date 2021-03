Cosa vi aspetta oggi nella prima giornata di Wired Health 2021

17 March 2021 – 6:00

Si apre oggi, mercoledì 17 marzo, la quarta edizione di Wired Health, la due giorni di Wired dedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il tema scelto quest’anno è Proximity, per indicare due aspetti fondamentali dell’innovazione nella salute: la vicinanza al paziente (venendo incontro a tutte le sue esigenze, in un’ottica paziente-centrica) e quella tra discipline, necessaria per creare vero progresso.

L’evento è tutto digitale: lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 11:00, oppure sul sito dell’evento, o ancora sui nostri profili Facebook, LinkedIn e YouTube.

Il programma di oggi a Wired Health

Il carattere distintivo dell’edizione 2021 dell’evento è il confronto, non solo tra esperti ma anche sotto forma di stretta interazione con il pubblico. In termini pratici, infatti, la novità dell’edizione di quest’anno è l’introduzione di sessioni di Q&A e di approfondimento, in stanze dedicate, con esperti del mondo dell’healthcare e dell’innovazione.

La diretta proseguirà senza interruzioni fino alle 18:30 circa, e per tutta la giornata si alterneranno oltre 20 ospiti con interviste, confronti e talk. Dopo un anno in cui abbiamo toccato con mano quanto le tecnologie digitali siano fondamentali per lo sviluppo della salute e dei sistemi sanitari, sul palco speaker italiani e internazionali si confronteranno su temi come la telemedicina, le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale tra clinica, diagnostica e ricerca, l’uso della realtà virtuale e aumentata per la salute e la gestione dei big data sanitari. Ma si parlerà anche di nuovi modelli di business nel settore healthcare, di trasformazione digitale del comparto, di ricerca e di innovazione, dalla medicina di precisione alla Value Based Healthcare.

Wired Health è una business conference rivolta a manager, amministratori pubblici, scienziati e ricercatori, professionisti, policy maker e utenti finali che desiderano restare aggiornati su come e quanto il digitale stia trasformando il settore della salute, dalle nuove ricerche e prodotti alle scelte di pazienti, manager, medici e cittadini. Un mondo a cui è dedicato anche il numero cartaceo di marzo di Wired, che racconta come su questi e altri fronti la ricerca scientifica stia continuando pure durante l’emergenza sanitaria.

Il primo a salire sul palco sarà il futurologo e docente alla Singularity University Lucien Engelen, che introdurrà l’era della prossimità con un viaggio attraverso le forze emergenti che ridefiniscono i confini stessi dell’healthcare. E subito dopo, tra i protagonisti più attesi della giornata, c’è Bernardo Mariano Junior, direttore del Department of Digital Health and Innovation dell’Organizzazione mondiale della sanità. La salute globale passa dagli algoritmi, non è solo il titolo del suo intervento, ma una presa di consapevolezza di come oggi l’intelligenza artificiale sia una risorsa che fa gola alle aziende, un elemento centrale per la ricerca e un asset strategico nella gestione della salute pubblica.

Complementare al mondo degli algoritmi è quello dei dati. Tra gli ospiti di oggi Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, racconterà le strategie in campo per garantire l’interoperabilitá e sprigionare tutto il potenziale informativo, tutelando la privacy dei pazienti. A proposito di sfide della medicina, sarà dato ampio spazio al tema dell’antibiotico resistenza, a partire dall’incontro con Sally Davies, inviata speciale su questo tema del governo britannico, in un approfondimento dedicato alle strategie di prevenzione e ai programmi di ricerca che stanno affrontando questa problematica.

Di innovazione nello sviluppo dei vaccini a mRna, ma anche di varianti e mutazioni del Sars-Cov-2, parlerà invece Giovanni Maga, virologo e direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. Mentre con il docente di criminologia della Northeastern University Nikos Passas si discuterà di giustizia e sanità, di inclusione sociale e salute pubblica.

Investimenti nella ricerca e trasferimento tecnologico saranno invece i temi affrontati con Tom Hockaday, direttore di Technology Transfer Innovation Ltd e autore del libro University technology transfer. Fino ad arrivare a casi molto specifici come la stampa 3d di un occhio bionico o gli smartphone tatuati e funzionanti, che scopriremo insieme al professore dell’università del Minnesota Michael C. McAlpine che ci sta lavorando in prima persona. Oppure le applicazioni di realtà aumentata che permettono di creare sale operatorie virtuali (ma con pazienti in carne e ossa) e rivoluzionano la chirurgia, come scopriremo con la Ceo di Proximie Nadine Hachach-Haram. Fino alla chirurgia 3.0, tra nuove esigenze formative, intelligenza artificiale in sala operatoria e sfide da superare, con il responsabile dell’unità operativa di chirurgia del colon e del retto in Humanitas Antonino Spinelli.

A metà giornata, dalle 13:00 alle 14:00, si farà invece un approfondimento sulla diabetologia di domani, tra nuove competenze digitali e modi high tech di relazionarsi con i pazienti, con una masterclass digitale (BeyonD) dedicata a giovani diabetologi. A parlarne Stefano Quintarelli, informatico e Chairman dell’Advisory Group on Advanced Technologies delle Nazioni unite, il presidente della Società italiana di diabetologia Agostino Consoli e Katia Massaroni di Sanofi.

E ancora si discuterà del connubio tra digitale, logistica e sanità con Guido Bourelly dell’omonimo gruppo e Ceo di Saluber, ma anche dell’incrocio tra accademia, ricerca e impresa in un’Europa che innova insieme al Ceo di Eit Health Jan-Philipp Beck, a partire da un progetto finanziato dall’Unione europea per mettere in contatto enti di ricerca e aziende attive nell’innovazione nel mondo della salute.

Trattamento delle cronicità, sano invecchiamento e innovazione degli obiettivi di cura saranno i temi della chiacchierata con Davide Bottalico di Takeda Italia. E poi infrastrutture sanitarie e Next Generation Eu con Federico Protto di Retelit, empowerment del paziente diabetico con Stefania Rinaldi di Novo Nordisk, medicina oltre la pillola con il vicepresidente Simg Ovidio Brignoli e Vree Health, sanità territoriale e salute sotto casa con Gabriele Allegri di Janssen Italia.

