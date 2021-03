Sviluppatori Android: Google dimezza le commissioni

16 March 2021 – 16:45

Dall’inizio di luglio, per il primo milione di dollari guadagnato mediante Play Store, la commissione trattenuta da Google sarà pari al 15%.

