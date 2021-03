Perché, stando alle nomination, il Covid ha fatto “bene” agli Oscar

16 March 2021 – 12:03

MinariSpostata in avanti rispetto al solito, la cerimonia della consegna degli Oscar sarà il 25 aprile e si svolgerà in due luoghi, non solo al Dolby Theatre di Los Angeles come al solito, anche alla Union Station della stessa città. Tutto per disperdere il pubblico ed evitare assembramenti. Tutto influenzato dal Covid come del resto lo sono i film in gara. Le nomination che abbiamo appena ricevuto ci rimandano l’immagine dell’anno vissuto al cinema o più che altro in televisione. Per la prima volta l’Academy ha fatto un’eccezione e accettato anche film che non sono usciti convenzionalmente nelle sale, altrimenti troppo pochi avrebbe partecipato, anche se poi sappiamo bene che molti dei film maggiori hanno preferito proprio non uscire e aspettare tempi migliori. Vale per i blockbuster che raramente vengono premiati dagli Oscar ma anche per il cinema d’autore più grande (che invece è il bacino da cui la premiazione attinge di più).

È accaduto così che una serie di film fuori da ogni canone sia stato nominato andando molto incontro alle rivendicazioni degli ultimi anni. Ci sono per la prima volta due donne nominate nella categoria Miglior regista (portando il totale di quelle che sono state nominate in tutta la storia del premio solo a 10) e per la prima volta 9 delle 20 nomination agli attori (divise come noto in 4 categorie, uomini, donne, protagonisti e non protagonisti) sono andate a persone non-bianche. Ci sono moltissimi film diretti da afroamericani e a tema afroamericano (Ma’ Rainey’s Black Bottom, Judas And The Black Messiah, Quella notte a Miami, Da 5 Bloods) e nella categoria del Miglior film, la più prestigiosa, c’è anche un film coreano-americano. Stupisce poco dopo la vittoria di Parasite l’anno scorso ma va tenuto presente che quella era una corazzata che arrivava con la Palma d’Oro di Cannes in tasca, invece il film in questione, Minari (in Italia ancora non uscito), è qualcosa di molto molto piccolo e con quasi nessun attore bianco dentro. Per il cinema americano è molto molto poco convenzionale.

Ma Rainey’s Black BottomCosì in questa annata piena di possibilità per i più piccoli tra i favoriti c’è Nomadland (6 nomination tra le più importanti, diretto da una donna di origine cinese, Chloé Zhao) che arriva con il vento in poppa del Leone d’Oro a Venezia. Non è il solo film a venire da festival, ci sono anche Minari e Una donna promettente (anche questo da noi deve ancora arrivare) che vengono dal Sundance e Sound of Metal, il vero outsider davvero davvero indie, che viene da Toronto e ha piazzato il primo musulmano mai nominato a miglior attore (Riz Ahmed). Sono tutte ragioni per gioire della capacità degli Oscar di aprirsi finalmente ad un mondo che va al di là di quello molto stretto considerato fino a pochi anni fa, ma bisogna anche tenere presente che la rappresentazione è ancora piccola se si guarda ai numeri totali e soprattutto che viene in un anno in cui i film meno convenzionali hanno avuto tutto il terreno sgombro per farsi notare. Un anno che fa poco testo.

Certo, poi ci sono almeno un paio di titoli ad alto numero di nomination che invece convenzionali lo sono, quelli che rappresentano il classico: sono Il processo ai Chicago 7 e Mank. Il primo è un film sulla storia americana, un fatto vero messo in finzione per esaltare le conquiste delle libertà, lisciare il pelo al pubblico liberal e prendere in giro i conservatori, un carrozzone scritto in modo eccezionale da Aaaron Sorkin e anche diretto da lui (in modo meno eccezionale); il secondo invece è quello più nominato (10 possibili statuette) ed è un film che in altre annate avrebbe avuto la strada verso la vittoria segnata, è Mank, il film su la Hollywood dell’età dell’oro, sullo scrittore di Quarto potere, un’esaltazione dello splendore di quella stessa industria che poi assegna il premio (infatti pare favoritissimo per i premi tecnici). Eppure anche questi due film così classici arrivano in fogge particolari, perché entrambi sono di Netflix. Il processo ai Chicago 7 doveva uscire in sala ma visto l’andazzo la Paramount ha preferito venderlo alla piattaforma in streaming, il secondo invece non lo voleva produrre proprio nessuno e Netflix ci ha buttato dentro i milioni. A questo si potrebbe aggiungere poi un altro classico, ma con meno nomination (solo 4), come Notizie dal mondo, sempre di Netflix.

PinocchioScelta sventurata per l’Italia che ha preferito mandare in gara Notturno, documentario di alto profilo ma poco gradito anche alla critica e già lasciato fuori dai premi dalla giuria internazionale di Venezia (dettaglio che poteva dare un’indicazione). Notturno non è riuscito a superare nemmeno il primo sbarramento della corsa per una nomination a Miglior film internazionale. Non abbiamo voluto puntare sul blockbuster nostrano Pinocchio e questo invece da solo ha preso due nomination per trucco e costumi. Inoltre Laura Pausini è nominata per la miglior canzone con La vita davanti a sé. Tra i film non americani però quello da notare è un altro, il danese Un altro giro, nominato nella categoria internazionale ma anche per il Miglior regista, ed è incredibile che non abbia anche un posto tra i possibili migliori attori vista la prestazione pazzesca di Mads Mikkelsen (che a Hollywood è molto noto).

Un altro giro è probabilmente il film simbolo del 2020, quello che meglio racconta quest’anno anche se è stato fatto prima della pandemia e non racconta di epidemie. Racconta semmai tramite un gruppo di amici che decide di provare a vivere sempre un pochettino ubriachi, giusto brilli, un desiderio di ricominciare e di avere un’altra chance nella vita nei modi più vitali e assurdi possibili. Ha un desiderio pazzesco di contatto umano che probabilmente sarà quello che tra diversi anni rimarrà dell’annata.

