L’artista che trasforma i personaggi della cultura anime in illustrazioni cyberpunk

16 March 2021 – 16:20

Il cyberpunk è una corrente letteraria e artistica nata negli anni Ottanta nell’ambito della fantascienza, di cui è diventato un sottogenere cupo e pessimistico: mischia elementi delle scienze tecnologiche e cibernetiche, accompagnate però da una narrazione di ribellione e cambiamento radicale dell’ordine sociale. È sopratutto con l’inizio del nuovo millennio che questo immaginario ha iniziato a influenzare radicalmente il mondo della cultura, andando capillarmente a suggestionare diversi campi, dall’arte ai videogame, fino a cinema e abbigliamento.

Nelle sue elaborazioni grafiche, l’artista filippino Ken Hensly (aka kensuke.creations) rielabora personaggi tipici della tradizione nipponica, in particolare l’universo Gundam, in una chiave ancora più distopica e futuristica, con effetti alienanti.

