JDK16: Oracle annuncia la disponibilità di Java 16

16 March 2021 – 18:08

Puntuale con quanto previsto dalla cadenza semestrale di rilascio delle nuove versioni, Oracle annuncia oggi la disponibilità di Java 16.

Fonte: Punto Informatico