Il voto a 16 anni, un modo per costringere la politica a occuparsi davvero dei giovani

16 March 2021 – 11:38

Per allargare il peso dei giovani nella società non basta abbassare l’età dell’elettorato attivo. Ma sarebbe già un passo in avanti, in un paese strutturato dal punto di vista politico, economico, lavorativo e previdenziale sulle necessità e le richieste delle fasce demografiche più elevate. Enrico Letta, neosegretario del Pd chiamato a incollare i cocci di un partito prosciugato se non essiccato nell’identità progressista dopo anni di governi assortiti dove gli alleati si chiamavano di volta in volta Angelino Alfano o Luigi Di Maio, ci crede. Tanto da aver ricollocato il punto, insieme allo ius soli e ad altri aspetti, al centro del suo percorso di disperato salvataggio del partito (e del governo Draghi).

“Ho vissuto con una nuova generazione – ha spiegato Letta riferendosi ai suoi ultimi sette di insegnamento passati tra l’istituto Sciences Po di Parigi e la Scuola di politiche a Roma – mi hanno insegnato tanto e, parafrasando don Mazzolari, mi sento di dire che questo non deve essere il partito che parla dei giovani ma che fa parlare i giovani: saranno al centro della mia azione a tutto campo e su tutti i temi”. Auguri. A dirla tutta, un punto non nuovo, per l’ex premier cacciato nel 2014 da Matteo Renzi, su cui era tornato anche un paio di anni fa. Dando una risposta inevitabile al movimento dei Fridays for Future lanciato da Greta Thunberg, che per assurdo ha avuto un certo seguito negli equilibri politici (basti pensare alle voci di spesa obbligate in spese e investimenti green del Recovery Fund e al tripudio di “transizioni ecologiche” fra ministeri e commissioni) ma nessuna risposta in termini istituzionali. Vi abbiamo visti in piazza, coi vostri slogan e i vostri striscioni: bravi, bene, ma adesso andate a casa e ci rivedremo quando avrete compiuto 18 anni, se non 25 per il Senato. No, non può più funzionare.

Le resistenze saranno molte, anche se in fondo abbassare la soglia di un paio d’anni non significherebbe di certo uno stravolgimento in termini di platea elettorale, in un paese anziano e ormai da anni nel pieno di un raggelante – per il futuro, per la tenuta del sistema, per la speranza – inverno demografico. Quest’anno i 16enni residenti in Italia sono oltre 572mila e i 17enni 568mila: se si votasse oggi, insomma, l’elettorato si allargherebbe di appena 1,1 milioni di aventi diritto. Se votassero tutti, sarebbero poco più del 2% dei 51,6 milioni di elettori italiani. Fra qualche anno sarebbero ancora di meno, visto il declino demografico in cui il paese è incastrato ormai da lungo tempo.

Nessun partito né movimento può inoltre rivendicare alcunché su quella ristretta platea: anni fa ne parlò anche Beppe Grillo, ancora prima Walter Veltroni e perfino la Lega. Per cui quei voti sarebbero destinati a distribuirsi su tutto l’arco partitico e però a fornire almeno una serie di urgenze in più a quegli stessi partiti. Che all’inizio, c’è da scommetterci, tenderebbero a ignorarle ma almeno potrebbero essere incalzati e perfino sfidati da un mo(n)do diverso, quello degli adolescenti, di informarsi, comunicare e valutare i personaggi pubblici. Magari anche di “farli fuori”, politicamente s’intende.

Insomma, nella proposta del voto ai 16enni – che è già realtà in alcuni paesi del mondo, dal Brasile all’Argentina passando per l’Austria, Malta e alcuni paesi per gli organismi legislativi locali, come la Scozia, l’Estonia e soprattutto una decina di länder tedeschi fra cui la Bassa Sassonia – si incrociano due aspetti. Il primo è di urgenza politica: sebbene non ci siano dubbi sul fatto che Letta ne sia fortemente convinto, al Pd questo tipo di battaglie serve come l’aria recuperare almeno in parte alcuni tratti somatici identitari, a maggior ragione nel pieno dell’”esecutivo di tutti” che tende a scolorare ancora più del Conte Bis posizioni, valori (se ancora esistono) e priorità. In un mondo in cui tutti dicono il contrario di tutto, specie con la pandemia che ogni settimana produce reazioni contraddittorie, serve davvero quella discontinuità su cui Zingaretti ha consumato il suo curiale ecumenismo: l’ha chiesta per due anni e il massimo che ha ottenuto è stata una rabberciata riverniciatura dei decreti sicurezza. Troppo poco. Nel frattempo quella discontinuità è cresciuta ed è diventata un’astinenza genetica, in particolare nel pieno di una crisi epocale che sta scavando distanze abissali fra i pezzi di società, mettendoli gli uni contro gli altri.

La seconda ragione è ovviamente generazionale, cioè di agenda politica e di spinta dal basso, e come abbiamo visto esisteva ovviamente fin da prima del virus. Ma i 12 mesi che abbiamo alle spalle hanno trasformato una vecchia e giusta proposta in una questione di giustizia che lega i nonni ai nipoti: non siamo stati in grado di difendere il diritto allo studio, le ragazze e i ragazzi italiani hanno perso un bel pezzo di cittadinanza, molti sono scivolati nell’abbandono scolastico, altri porteranno con sé ferite già prima molto gravi nel loro modo di vivere in società. Tutto si recupera, il catastrofismo non serve, ma un segnale come quello del voto ai 16enni – proprio adesso – significherebbe tendere mano e orecchie a quegli italiani che, più degli altri, stanno soffrendo le conseguenze del virus.

Fonte: Wired