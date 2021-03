GeForce RTX 3060: NVIDIA sblocca il mining per errore

16 March 2021 – 12:05

NVIDIA ha rilasciato per errore i driver beta 470.05 per GeForce RTX 3060 che permettono di sfruttare le massime prestazioni per il mining Ethereum.

