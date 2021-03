AMD Ryzen PRO 5000 Mobile: Zen 3 for business

16 March 2021 – 17:55

AMD ha annunciato tre nuovi processori Ryzen PRO 5000 Mobile per notebook aziendali che arriveranno sul mercato nel secondo trimestre 2021.

The post AMD Ryzen PRO 5000 Mobile: Zen 3 for business appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico