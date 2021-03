Alibaba è finita di nuovo nel mirino del governo cinese

16 March 2021 – 11:47

Alibaba (crediti, Alibaba)Dai giornali ai social media, dalle piattaforme video alle reti pubblicitarie: è l’impero mediatico di Alibaba che ora il governo cinese intende ridimensionare. I vertici di Pechino hanno chiesto alla holding fondata da Jack Ma di liberarsi delle proprietà nel settore della comunicazione, preoccupata della ingombrante presenza del gigante tech tra gli attori capaci di influenzare la pubblica opinione del paese. Non è ancora chiaro a cosa dovrà rinunciare Alibaba, ma tra i vessilli più blasonati del suo apparato c’è quello del South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong in lingua inglese, la cui storia risale all’epoca coloniale britannica, acquistato nel 2015 e posseduto al 100%.

Gli interessi della tech company di Hangzhou spaziano anche in altri settori, a cominciare da Weibo, social media simile a Twitter, con una quota del 30% valutata 3,5 miliardi di dollari, e Bilibili, una piattaforma video popolare tra i giovani cinesi, con una partecipazione del 6,7% valutata quasi 2,6 miliardi di dollari. In ambito editoriale, Alibaba possiede anche il 37% del gruppo Yicai Media, uno dei più influenti notiziari cinesi e il 5,3% della più grande rete pubblicitaria offline cinese, Focus Media. Le proprietà in società quotate ammontano così a 8 miliardi di dollari, secondo la stima del Wall Street Journal, ma Alibaba vanta partecipazioni anche in compagnie collegate al governo, come Mango Excellent Media e nell’agenzia stampa di Stato, Xinhua.

È l’ennesimo giro di vite su Alibaba (che ieri ha perso lo 0,69% a New York), dopo quello inflitto a novembre, quando il governo cinese decise di bloccare la quotazione in borsa di Ant Group, compagnia fintech partecipata al 33% e valutata allora 315 miliardi di dollari. L’offerta pubblica iniziale (Ipo) da 35 miliardi di dollari sarebbe stata la più grande della storia, ma Pechino ha imposto ad Ant Group di ricondurre le attività di Alipay (app di pagamenti digitali con 700 milioni di utenti attivi al mese) sotto il cappello delle regole finanziarie che governano il sistema bancario, proprio quelle che Jack Ma criticava di essere immature o desuete. Per esempio, come banca sistemica “too big to fail”, Ant Group dovrà disporre di denaro a sufficienza per garantire almeno l’11,5% degli asset ponderati per il rischio nel caso di prestiti e contribuire ad almeno il 30% dei finanziamenti erogati in accordo con le banche, una quota ferma al 2%, su 260 miliardi di dollari lo scorso giugno. La stessa Ant Group possiede il 36% (25 milioni di dollari) di 36Kr, un digital media dedicato a notizie tecnologiche.

La maggiore regolamentazione darà probabilmente meno slancio innovativo all’ormai ex tech company Ant Group, ma per Alibaba si addensano altri guai all’orizzonte: l’indagine antitrust sulle presunte pratiche monopolistiche messe in atto dall’ecommerce potrebbe portare a una multa record, superiore persino a quella da 975 milioni di dollari inflitta a Qualcomm nel 2015 per pratiche anticompetitive.

Più in generale, nell’ultima riunione dei vertici finanziari del partito comunista cinese, il presidente Xi Jinping si è espresso contro i monopoli e la crescita disordinata del capitale nel mondo del tech. Appena venerdì scorso, l’amministrazione di Stato che regola il mercato (Samr) ha multato 12 aziende tra cui Baidu, Tencent, la giapponese SoftBank e un’azienda finanziata da ByteDance per non aver correttamente comunicato in passato alcune operazioni in ottica antimonopolistica.

