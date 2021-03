WD Black P50 da 2TB: risparmio di 175€ su Amazon!

15 Marzo 2021 – 13:49

Zero compromessi in termini di velocità e affidabilità: la Game Drive SSD della linea WD Black P50 con capacità 2 TB oggi a un prezzo interessante.

The post WD Black P50 da 2TB: risparmio di 175€ su Amazon! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico