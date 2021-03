Starlink: altri 60 satelliti in orbita e record

15 March 2021 – 12:15

SpaceX ha lanciato in orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink, ottenendo anche un record per lo stadio riutilizzabile del razzo Falcon 9.

Fonte: Punto Informatico