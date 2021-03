Microsoft Surface Pro 7: quanto vuoi risparmiare oggi?

15 March 2021 – 19:05

Scattano improvvisi sconti sulla gamma Surface: il risparmio sui bundle con tastiera inclusa superano anche i 400 euro, ma l’offerta non durerà molto.

Fonte: Punto Informatico