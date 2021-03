Letta “comincia bene” con un discorso più di sinistra che di centro

15 March 2021 – 12:16

Il miglior indicatore per valutare se il discorso di un leader di partito di centrosinistra sia stato buono, è la reazione che suscita nelle destre. E a giudicare da come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, hanno subito alzato la voce contro Enrico Letta, possiamo dire che le sue parole di insediamento alla segreteria del Partito Democratico abbiano funzionato. Che la Meloni si indignasse era scontato, visto il suo ruolo di opposizione. Lo stesso sarebbe stato per il Salvini pre-governo Draghi, ma da quello dell’ultimo mese, improvvisamente europeista, favorevole ai lockdown e in generale bastian contrario di se stesso, ci si aspettava l’ennesimo silenzio davanti al nemico progressista improvvisamente diventato alleato. Invece il leader della Lega ha salutato il discorso di Letta con un “comincia male”, confermandoci che il suo sia stato un discorso veramente progressista, un buon inizio per un partito che di centro-sinistra era rimasto solo sulla carta e che ora deve riconquistare un’anima e una dignità.

Noi dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti. #IocisonoPD, mi sono candidato a Segretario @pdnetwork, ma so che non serve un nuovo Segretario, l’ennesimo.

Serve un nuovo PD https://t.co/Hwj897afFs

— Enrico Letta (@EnricoLetta) March 14, 2021

Sono tanti i punti toccati da Letta nella sua presentazione, molti dei quali da tempo sepolti tra le scartoffie del partito perché troppo divisivi, in una compagine che proprio nelle divisioni croniche ha la sua malattia. Quello che più di tutti è balzato agli onori della cronaca è lo ius soli. “Voglio rilanciarlo, è una norma di civiltà”, ha promesso l’ex premier, una dichiarazione d’intenti a cui abbiamo ormai fatto il callo, il classico vestito che il partito indossa a parole ogni volta che comincia una nuova fase per mostrare la sua reimpostazione progressista, ma a cui poi non seguono i fatti. Eppure il richiamo allo ius soli di questa volta è diverso dagli altri, per due motivi: avviene nel momento in cui il Partito Democratico si trova a governare con il rivale più acerrimo alla concessione della cittadinanza per chi nasce sul suolo italiano, la Lega; e viene indicato come obiettivo da raggiungere nel presente, con il governo Draghi. Una doppia sfida alle destre sovraniste, un tentativo di imporre la propria agenda, ma anche di mettere un freno a quel processo di snaturamento politico in corso. Ma soprattutto, la rimessa al centro del dibattito pubblico di quel paradosso tutto italiano per cui tra diritti mancati e lungaggini burocratiche la cittadinanza è un privilegio raggiungibile solo dopo un iter infinito, con tutte le conseguenze del caso nell’accesso ai servizi.

Enrico Letta ha parlato molto anche di giovani, nelle sue diverse declinazioni. E anche qui, a giudicare le reazioni di quelle destre à la Salvini, il neo-segretario Pd ha colto nel segno. L’impegno che ha promesso di mettere sui temi ambientali per garantire un futuro alle nuove generazioni che rischiano di finire in ginocchio per gli effetti del riscaldamento globale è stato definito dal Giornale un tentativo di cavalcare la “moda” di Greta Thunberg, mentre la proposta di abbassare il voto ai 16 anni per dare in mano ai più giovani le chiavi politiche del futuro è esattamente quel tipo di visione che cozza con l’Italia da quota 100 messa in piedi dal governo sovranista di un paio di anni fa. Anche la menzione a Giulio Regeni e Patrick Zaki e le parole molto dure contro l’Egitto sono state un messaggio di aria fresca e che lasciano presupporre una nuova attenzione ai diritti che a molti non piacerà.

Infine sulle coalizioni: apertura al Movimento cinque stelle, ricucitura del caos interno e dialogo con le altre forze del centrosinistra fuoriuscite dal Partito Democratico nel corso degli anni per immaginare per il futuro una nuova grande alleanza progressista che torni ad avere credibilità. Nello schema-Letta non c’è spazio per quel centrodestra con cui il partito aveva iniziato a flirtare, soprattutto in alcuni suoi esponenti come il nuovo rookie emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini. Una buona notizia per tutti, per un elettorato smarrito di fronte a un colosso di centrosinistra negli anni trasformato in un contenitore vuoto e senza ideali, ma anche per lo spettro politico sovranista che potrà riprendere in mano le sue battaglie in modo esclusivo, cioè senza più la paura di una sinistra che fa la destra per rubargli voti, un format a cui abbiamo tristemente assistito negli ultimi tempi.

Dal discorso di Letta escono insomma tutti vincitori, un campo progressista che trova una boccata di ossigeno e non pecca di coraggio anche a costo in alcuni casi di risultare impopolare e un campo sovranista che ha nuovamente un rivale politico. Trattasi solo di parole per adesso, che come nelle esperienza passate potranno rivelarsi una pellicola patinata con cui ricoprire un vuoto che non si riuscirà a riempire. L’inizio, comunque, sembra suggerirci che questa possa essere la volta buona per un nuovo Partito Democratico.

The post Letta “comincia bene” con un discorso più di sinistra che di centro appeared first on Wired.

Fonte: Wired