Google ti spia anche se hai il browser in modalità Incognito: via alla class action da 5 miliardi

15 Marzo 2021 – 11:29

In queste ore è arrivata la sentenza della giudice californiana Lucy Koh che era stata chiamata a decidere sull'ammissibilità del caso, e la conclusione ha dato ragione agli utenti: entrare in modalità Incognito non ferma la raccolta dati di Google e di altre aziende, e la casa di Mountain View non chiarisce a sufficienza questo aspetto.



In queste ore è arrivata la sentenza della giudice californiana Lucy Koh che era stata chiamata a decidere sull’ammissibilità del caso, e la conclusione ha dato ragione agli utenti: entrare in modalità Incognito non ferma la raccolta dati di Google e di altre aziende, e la casa di Mountain View non chiarisce a sufficienza questo aspetto.

