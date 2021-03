Cashback, ipotesi stop da Durigon: cosa sappiamo

15 March 2021 – 16:34

Il sottosegretario propone di cancellare l’iniziativa una volta terminato il primo semestre così da destinarne i fondi al Decreto Sostegni.

The post Cashback, ipotesi stop da Durigon: cosa sappiamo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico