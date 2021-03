Amazon Echo Dot e Show 5, offerte imperdibili

15 March 2021 – 13:00

Amazon propone Echo Dot (quarta generazione) a 39,99 euro e Echo Show 5 a 49,99 euro, quindi con sconti del 33% e del 44%, rispettivamente.

Fonte: Punto Informatico