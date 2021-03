Windows 10 sarà più snello a partire da 21H2

14 March 2021 – 12:00

Con l’arrivo del secondo aggiornamento semestrale dell’anno il sistema operativo di Microsoft porterà con sé meno software utilizzati da pochi utenti.

