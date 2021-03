UK, gli ISP terranno un registro dei navigatori?

14 Marzo 2021 – 13:49

Il Regno Unito sta testando una nuova modalità di tracciamento delle attività online costringendo gli ISP a creare un registro dei siti navigati.

