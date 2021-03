OVH, incendio forse causato da un UPS

14 March 2021 – 9:30

Secondo il fondatore di OVH, la causa dell’incendio del 10 marzo scorso nel data center di Strasburgo potrebbe essere un UPS difettoso.

The post OVH, incendio forse causato da un UPS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico