Edge segue Chrome, nuova versione ogni 4 settimane

14 March 2021 – 10:30

Microsoft ha comunicato che Edge verrà aggiornato ogni quattro settimane, lo stesso ciclo di rilascio scelto da Google per Chrome.

Fonte: Punto Informatico