Xiaomi vince il ricorso: stop al blocco negli USA

13 Marzo 2021 – 13:49

Xiaomi vince il proprio ricorso negli USA e vede decadere il blocco inflitto dal Dipartimento della Difesa nello scorso mese di gennaio.

