Vaccini, Covid, disinformazione: la scure di YouTube

13 Marzo 2021 – 10:49

YouTube ha annunciato di aver eliminato negli ultimi 6 mesi circa 30 mila video relativi a fake news su Covid e vaccini: stop ai complottismi.

