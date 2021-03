Tenet su cartucce Game Boy Advance: si può fare

13 Marzo 2021 – 13:49

Le due ore e mezza della pellicola sul piccolo schermo della console portatile Nintendo, a sei fotogrammi per secondo, compresse in cinque cartucce.

The post Tenet su cartucce Game Boy Advance: si può fare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico