I prossimi iPhone avranno finalmente una batteria più grande

13 Marzo 2021 – 18:44

(Foto: iFixit)La batteria dei prossimi iPhone 13 potrebbe essere più capiente e, dunque, più duratura: ad affermarlo è ancora una volta l’analista Ming-Chi Kuo, che ha specificato come la novità potrebbe coinvolgere tutti e quattro i prossimi modelli. Apple alzerebbe l’asticella su quello che, in fin dei conti, è il componente che spesso determina il passaggio da un nuovo a un vecchio modello.

Secondo Kuo, i prossimi iPhone che saranno presentati nell’autunno del 2021 – e che potrebbero chiamarsi iPhone 13 oppure iPhone 12s – modificheranno l’alloggiamento di alcuni componenti interni. Vengono per esempio citati lo slot per la sim card che dovrebbe integrarsi nella scheda madre mentre sarebbe ridotto lo spessore dei moduli ottici della fotocamera anteriore TrueDepth per il riconoscimento facciale. Limature di pochi millimetri, che però porterebbero a liberare più spazio per il pacco batterie interna.

Questa procedura di salvaspazio dovrebbe però comportare un sensibile aumento dello spessore generale; un trend diffuso in molti smartphone di nuova generazione che sono meno sottili dei modelli che li hanno preceduto, per ultimo il prestante Oppo Find X3 ufficializzato nella giornata di ieri. Anche il peso dovrebbe aumentare di qualche grammo.

Di quanto saranno migliorate le batterie dei prossimi iPhone? Gli iPhone 11 avevano batterie più grandi di quelle dei rispettivi modelli di iPhone 12, ma le autonomie erano paragonabili grazie all’ottimizzazione delle risorse e una migliore efficienza generale. Il calo era di 295 mAh per iPhone 12, 231 mAh per il Pro e 282 mAh per il Pro Max. iPhone 13 potrebbe ritornare sui valori del 2019, con un guadagno netto sull’autonomia finale.

Non è ancora chiaro quanto durerà di preciso la batteria dei prossimi iPhone, ma considerando le dimensioni maggiori e l’aggiornamento hardware si tratterebbe di un aumento non indifferente, nonostante la possibile implementazione di componenti più dispendiosi energeticamente come display 120 Hz. La speranza è che migliori anche la velocità di ricarica per avvicinarsi a quella dei rivali che ormai hanno abbassato il tempo per arrivare da 0 a 100 % sotto l’ora.

