Firefox 86.0.1 risolve i bug su Linux e Mac ARM

13 March 2021 – 9:30

Mozilla ha rilasciato Firefox 86.0.1 per risolvere cinque bug, tra cui quelli che causavo crash su Linux e freeze sui Mac con processore Apple M1.

Fonte: Punto Informatico