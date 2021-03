Ci sono nuovi modi di monetizzare i contenuti su Facebook

13 Marzo 2021 – 18:14

Facebook Stars (immagine: Facebook)Facebook ha deciso di invogliare i content creator a prediligere le sue piattaforme rispetto a quelle rivali, e per farlo sta attuando una serie di modifiche ai metodi di monetizzazione dei contenuti, introducendo anche delle novità: prima fra tutti, gli adesivi pubblicitari da inserire all’interno di una Storia. La società ha annunciato un test che consentirà ad alcuni creator di inserire degli annunci, sotto forma di sticker, nelle Stories. In questo modo i creator riceveranno una percentuale proveniente dai ricavi della pubblicità. Il numero di creator coinvolti in questo test, per il momento, è molto basso, ma Facebook ha fatto sapere che intende espanderlo al più presto applicando questo tipo di monetizzazione a tutti i formati di video brevi sulla piattaforma, Reels inclusi.

Gli adesivi nelle Storie, però, sono solo uno degli aggiornamenti che Menlo Park ha deciso di presentare sul suo social network principale. Facebook ha infatti deciso di migliorare i suoi annunci rendendoli integrabili anche nei video brevi. Prima dell’aggiornamento solamente i video con durata superiore ai 3 minuti potevano ospitare un annuncio in streaming, ma ora anche i video della durata di un singolo minuto potranno ospitare 30 secondi di pubblicità. Per i video di durata superiore ai 3 minuti sarà possibile inserire un annuncio della durata di massimo 45 secondi.

Per sbloccare gli annunci un creator deve aver totalizzato 600mila minuti di visualizzazioni totali. Questo dato sarà la somma totale dei minuti di visualizzazione fatti dagli utenti su qualsiasi formato di video, indipendentemente che siano dirette, ex live ricaricati o video on demand. Il monte minuti deve essere coperto negli ultimi 60 giorni e inoltre il creator deve avere 5 o più video caricati, o dirette, e attivi, ossia dotati di interazioni recenti nei commenti.

Per gli utenti che invece usano Facebook solamente per le Live, la piattaforma richiede 60mila minuti di visualizzazioni negli ultimi 60 giorni per poter monetizzare i propri contenuti con degli annunci in stream.

Infine, Facebook ha investito 7 milioni di dollari nella sua nuova funzione Stars che consentirà agli spettatori – come avviene su Twitch e YouTube – di donare delle somme in denaro ai creator durante le loro dirette.

