Un’altra opera di George RR Martin diventa una serie: ora tocca a Wild Cards

12 March 2021 – 11:45

George R. R. Martin è sempre stato uno scrittore prolifico e, anche se il suo nome è associato principalmente alla saga di maggior successo, ovvero quella delle Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è stata tratta la serie Game of Thrones, sono innumerevoli i romanzi e i racconti che ha prodotto nella sua carriera. Se ne sta rendendo conto anche il mondo della produzione televisiva, che negli ultimi anni ha iniziato ad acquisire i diritti delle sue opere per trarne altrettanti prodotti. Ultimo in ordine di tempo è Wild Cards, dodici volumi pubblicati fra il 1987 e il 1993 che Martin ha curato insieme a Melinda Snodgrass, includendo anche i testi di altri autori, tra i quali Roger Zelazny, Pat Cadigan, Chris Claremont.

La raccolta costituisce una specie di universo narrativo condiviso, ambientato in una dimensione temporale alternativa nella quale, dopo la Seconda guerra mondiale, un virus alieno si diffonde a partire da Manhattan riscrivendo il Dna umano e conferendo a pochi eletti dei poteri straordinari e alla maggior parte della popolazione, invece, delle deformità abominevoli. Da queste vicende Hulu, nel 2018, ha già provato a trarne un adattamento a episodi, ma non è mai arrivata a capo del progetto. Adesso la palla passa al nuovo streaming di Nbc Universal Peacock, che la produrrà in associazione con Universal Content Productions. Martin, Snodgrass e il co-editor dei libri Vince Gerardis saranno i produttori esecutivi, mentre manca ancora lo sceneggiatore (le ricerche sono in corso).

È dunque un periodo particolarmente intenso per George R. R. Martin: sono in arrivo i due prequel di Game of Thrones House of the Dragon e Dunk and Egg; nelle scorse settimane, poi, è stato annunciato che Netflix porterà in streaming gli episodi tratti da Sandkings/I re di sabbia. In più lo stesso autore si occuperà della serie tratta Strada senza fine del collega e mentore Roger Zelazny.

