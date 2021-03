Sull’app Immuni i positivi potranno presto segnalarsi da soli

12 March 2021 – 16:10

Chiunque scopra con un tampone di aver contratto Covid-19, potrà attivare in piena autonomia il sistema di tracciamento che attraverso l’app avviserà tutti i contatti stretti incontrati nel corso dei giorni precedenti. Dopo il via libera del garante per la privacy l’aggiornamento dell’app arriverà a breve.Continua a leggere



Chiunque scopra con un tampone di aver contratto

Continua a leggere Chiunque scopra con un tampone di aver contratto Covid-19 , potrà attivare in piena autonomia il sistema di tracciamento che attraverso l’app avviserà tutti i contatti stretti incontrati nel corso dei giorni precedenti. Dopo il via libera del garante per la privacy l’aggiornamento dell’app arriverà a breve.

Fonte: Fanpage Tech