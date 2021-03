Netflix vuole limitare la condivisione degli account

12 Marzo 2021 – 15:04

Netflix chiederà di verificare di essere realmente il proprietario dell’account usato (foto: GammaWire)Condividere l’account di Netflix con altre persone è un sistema utilizzato da tantissimi utenti per abbattere i costi del servizio, ma quando la password viene concessa a troppe persone c’è il rischio che qualcuno se ne approfitti. Pertanto il portale leader dello streaming ha pensato a una nuova funzionalità che impedisca alle persone non autorizzate di accedere all’account.

È ancora in fase di test riservato a un ristretto numero di utenti, che hanno iniziato a visualizzare avvisi che hanno lo scopo di verificare l’identità dell’utente per controllare se quest’ultimo è realmente il proprietario dell’account. Per identificarsi come tale, e quindi accedere al servizio, bisognerà inserire un codice di verifica inviato direttamente al titolare del profilo, che potrà scegliere se riceverlo via email o tramite sms.

In alternativa l’utente potrà decidere di registrarsi in un secondo momento ma, almeno per ora, premendo il tasto “verifica in seguito” sarà ancora possibile accedere ai contenuti di Netflix per un periodo di tempo limitato. Se al termine di questo lasso di tempo l’utente non avrà ancora verificato la propria identità, non potrà più riprodurre i contenuti in streaming. “Questo test è progettato per garantire che le persone che utilizzano un account Netflix siano autorizzate a farlo”, ha spiegato un portavoce della società a The Verge. Allarme rosso, quindi, per quegli utenti che stanno ancora sfruttando segretamente l’account dell’ex partner, che saranno costretti a rinunciare o a chiedere il codice d’accesso.

Netflix nelle sue condizioni d’uso stabilisce che i contenuti ospitati sulla piattaforma sono “solo per uso personale e non commerciale, e non possono essere condivisi con persone al di fuori della tua famiglia”, e la condivisione delle credenziali d’accesso con altri utenti sembra essere il principale ostacolo a questa regola che il portale vuole abbattere.

