Milano Digital Week 2021: Masterclass sul CRM da F2 Innovation

12 Marzo 2021 – 19:50

Masterclass da non perdere di F2 Innovation per padroneggiare al meglio il CRM: il 19 marzo alle 16 l’evento gratuito con Alessandro Cavallo.

The post Milano Digital Week 2021: Masterclass sul CRM da F2 Innovation appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico