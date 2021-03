L’app Immuni permetterà di segnalare in autonomia la positività a Covid-19

12 March 2021 – 11:42

(foto: Stefano Guidi/Getty Images)Immuni, l’applicazione italiana che notifica all’utente se è entrato in contatto con un soggetto risultato positivo a Covid-19, ha ottenuto il via libera dal Garante per la privacy per attivare una nuova funzionalità. La novità permetterà all’utente di attivare in autonomia la procedura necessaria per allertare i contatti stretti qualora fosse risultato positivo al coronavirus.

Gli utenti risultati positivi non dovranno più aspettare l’aiuto di un operatore esterno per segnalare la propria positività al database nazionale. Potranno invece inserire in autonomia – nell’apposita sezione dell’app Immuni – il codice univoco nazionale (Cun) che si troverà sul referto del tampone positivo, insieme alle ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria. In questo modo l’applicazione risulterà più rapida nel consegnare le notifiche.

Una volta inseriti i dati, e verificati dal sistema, Immuni provvederà automaticamente ad analizzare i codici temporanei generati dal dispositivo quando entra in contatto con il segnale di un altro dispositivo con installato Immuni. Laddove il contato con un altro utente soddisfa i requisiti, l’app invierà un’allerta avvisandolo di essere entrato in contatto con un soggetto positivo.

Immuni, una volta verificati i dati caricati e inviate le segnalazioni a quegli utenti che sono entrati in contatto con il soggetto positivo, invaliderà il Cun inserito all’inizio del procedimento. In questo modo l’applicazione potrà evitare false segnalazioni effettuate molto tempo dopo il rilascio dell’esito del tampone.

Il Garante della privacy ha valutato il grado di protezione della privacy dei soggetti positivi che decidono di segnalare volontariamente la propria positività all’interno del sistema, dando infine responso positivo alla sua validazione. La funzionalità di autosegnalazione nelle intenzioni semplificherà l’utilizzo dell’applicazione di contact tracing.

