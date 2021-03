La stampante per farsi gli ologrammi in casa

12 March 2021 – 11:58

Per quanto siano già presenti in molti ambiti, gli ologrammi sono percepiti ancora come un realtà dedicata agli specialisti di settore. Abbattere il muro e avvicinare gli appassionati alle riproduzioni tridimensionali è l’obiettivo di LitiHolo, società americana che ha lanciato la prima stampante da tavolo, poco più grande dei modelli tradizionali, che consente a chiunque di creare immagini olografiche.

Dopo aver prodotto kit di ologrammi e pellicole che consentono di produrli senza il ricorso a sostanze chimiche, l’azienda con sede in Virginia ha realizzato il dispositivo che sfrutta il laser e permette di ottenere un prodotto finale con misure massime di 10 x 12,7 centimetri, con la profondità che dona la sensazione di un immagine in movimento quando si guarda da diverse angolazioni.

L’opportunità di acquistare e imparare ad utilizzare una stampante dedicata può aprire nuove possibilità in vari campi anche a chi non lavora nel settore, ai creativi come agli esperti di architettura e ingegneria. Anche perché il sistema può prendere modelli 3D e convertirli in ologrammi da servizi come Sketchfab, Qlone e altri programmi di rendering 3D.

Raggiunta la soglia minima richiesta della raccolta fondi su Kickstarter (poco superiore ai 25.000 euro) in 25 minuti, la Desktop 3D Hologram Printer si può prenotare al costo di 999 dollari (equivalenti a circa 840 euro), con spedizioni in programma per il prossimo novembre.

