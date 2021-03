Exchange: ProxyLogon sfruttata da un ransomware

12 March 2021 – 12:35

Le vulnerabilità ProxyLogon di Exchange Server (le patch sono già disponibili) sono state sfruttate per eseguire attacchi con il ransomware DearCry.

Fonte: Punto Informatico