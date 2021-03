Cosa ha detto il presidente Draghi sulle misure per affrontare l’emergenza Covid-19

12 March 2021 – 16:24

Il presidente del Consiglio Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino (diretta video Presidenza del Consiglio)Durante il suo intervento presso l’hub vaccinale di Fiumicino, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato alcune delle misure che il governo ha approvoato o intende adottare per rispondere all’emergenza Covid-19. In mattinata il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che detta le misure di restrizione e settimana prossima si lavorerà ai sostegni economici.

Nel complesso è ufficiale il passaggio automatico in zona rossa per tutte quelle regioni che registrino più di 250 contagi su 100mila abitanti nelle rilevazioni settimanali. La conferma è arrivata nel primo pomeriggio, tramite un un tweet della portavoce del presidente del Consiglio, Paola Ansuini.

https://twitter.com/paolansuini/status/1370347623052349447?s=20

Lavoro agile e congedi

“Per venire incontro alle esigenze delle famiglie” ha detto Draghi “abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena”. Inoltre, per tutte le persone che svolgono attività in presenza, che non possono essere svolte in smart working, saranno garantiti i congedi parentali o il contributo baby-sitting.

Cassa integrazione prolungata

Per quanto riguarda gli altri sostegni all’economia, Draghi ha anticipato il prolungamento della cassa integrazione e un finanziamento “più ampio” degli strumenti di contrasto alla povertà. Per quanto riguarda lavoratori autonomi e partite Iva, il presidente ha assicurato che verranno riconosciuti contributi “in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali” a chiunque abbia subito delle perdite di fatturato. “Le misure previste nel decreto legge sono corpose” ha assicurato “coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente”. Draghi ha aggiunto che per le misure di intervento “32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati” ma è anche intenzionato a proporre un nuovo scostamento di bilancio.

Vaccini

In conclusione Draghi ha voluto rassicurare le cittadine e i cittadini sull’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza europei e sulla sicurezza dei vaccini, sottolineando come l’Agenzia italiana del farmaco abbia escluso ogni nesso causale o correlazione diretta tra la somministrazione di vaccini AstraZeneca di un lotto, ritirato in via precauzionale, e il decesso di tre militari avvenuto nei giorni scorsi. Inoltre ha ribadito il suo impegno per accelerare la campagna vaccinale: “Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170 mila somministrazioni al giorno. L’obbiettivo è di triplicarlo presto”.

